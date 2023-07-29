Це постійний сексуальний та емоційний потяг, якому важко протистояти. Про які пари йдеться – читайте далі на 24 Каналі.

Не пропустіть Взагалі несумісні: знаки зодіаку, яким не можна бути разом

Знаки зодіаку, яких постійно тягне одне до одного

  • Овен та Стрілець. Вони обоє є енергійними, спонтанними, обожнюють пригоди. Такі знаки зодіаку створюють пристрасні союзи.
  • Телець та Риби. Ці два знаки зодіаку є дуже емоційними, чуттєвими та турботливими. Вони відмінно розуміють та підтримують одне одного.
  • Близнюки та Терези. Це два представники повітряної стихії, які чудово комунікують. Між ними завжди цікаві діалоги, які не рідко закінчуються пристрасними поцілунками.
  • Рак та Скорпіон. У цій парі панують глибокі почуття. Вони вміють допомагати й підтримувати у важких моментах, завжди радіють перемогам і переживають за поразки своїх партнерів.
  • Лев і Стрілець. Вони обожнюють пригоди та веселощі, тому створюють динамічний, приголомшливий союз.
  • Водолій і Стрілець. У цій парі відмінно розуміють одне одного, разом відкривають нові ідеї та можливості.