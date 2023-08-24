Уже до кінця літа: на кого зі знаків зодіаку чекає випробування у стосунках

Зірки пророкують, що вже до кінця літа у частини людей можуть виникнути випробування у стосунках. Дехто не зможе пройти їх разом, тож ймовірне розлучення.

Стрілець і Діва, наприкінці серпня в особистому житті можуть виникнути проблеми, передає 24 Канал. Не засмучуйтеся, як би це абсурдно не звучало, що не робиться, до кращого.

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Стрілець

Уже найближчим часом ви можете дізнатися, що кохана людина зраджує. Ця новина, ймовірно, зіб'є з ніг. Однак, зберіться та вийдіть нарешті з токсичних стосунків. Незабаром ви зустрінете справжнє кохання. Тож вільний час краще присвятіть саморозвитку. Усе у ваших руках.

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Діва

Наприкінці літа у стосунках можуть виникнути серйозні проблеми. Ви з партнером, ймовірно, перестали розуміти одне одного. Якщо хочете зберегти те, над чим так довго працювали, спокійно все обговоріть. В іншому випадку загрожує розставання.

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