"Шлюб не головне": які зіркові пари вирішили не одружуватися

Майже всі закохані пари мріють узаконити свої стосунки й офіційно стати чоловіком і дружиною. Та є і ті, які вважають, що шлюб нічого не вирішує. Серед таких людей є немало голлівудських знаменитостей.

Про пари, які разом вже багато років, але вирішили не одружуватися, читайте у підбірці Love24.

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Курт Рассел і Голді Гоун

Зірка фільмів 80-х Голді Гоун, яка часто виконувала у фільмах роль милої та наївної білявки, перебуває у стосунках з колегою по цеху Куртом Расселом вже понад 40 років. Партнери разом виховали 4 дітей – трьох від попередніх шлюбів й спільного сина – й навіть грали подружжя на екрані – Санта Клауса і місис Клаус у фільмі "Різдвяні хроніки".

Однак одружуватися 72-річний Рассел і 78-річна Гоун досі не надумали. У 2023 році в інтерв'ю People акторка сказала, що їй подобається щоранку прокидатися й обирати знову бути з Расселом. Вона хоче і далі зберігати це тверезе мислення у стосунках. Крім того, Гоун вважає, що після одруження у пар зазвичай виникає багато проблем.

Для таких людей, як ми, свідоцтво про шлюб не створить нічого нового,

– пояснив Рассел.

Опра Вінфрі та Стедман Грем

70-річна американська акторка та телеведуча Опра Вінфрі почала зустрічатися з 73-річним педагогом та письменником Стедманом Гремом ще у 1986 році. У 1992 році закохані заручилися, але до весілля не дійшли й досі.

Опра не бачить себе у шлюбі і вважає, що такий спосіб стосунків взагалі не працює.

Якби ми були в шлюбі, то ми б розійшлися. Шлюб вимагає іншого способу існування в цьому світі. Його інтерпретація того, що означає бути чоловіком і що для мене означатиме бути дружиною, була б досить традиційною. Я б у це не вписалася,

– пояснила телеведуча.

Водночас Стедман каже, що для нього найголовніше робити кохану щасливою, тому такий формат стосунків чоловіку підходить.



Опра Вінфрі не бачить сенсу у шлюбі / Фото NBCU

Вайнона Райдер і Скотт Макінлей Хан

Акторка Вайнона Райдер та модельєр Скотт Макінлей Хан перебувають у романтичних стосунках з 2011 року. У пари – дуже кумедна історія знайомства. Скотт – далекий від кіно, то ж коли він вперше побачив Вайнону, то переплутав її з Мілою Йовович і похвалив за чудову гру у фільмі "П'ятий елемент".

Попри таку помилку на першій зустрічі, закохані разом вже 11 років. Наразі Вайнона не хоче одружуватися. Її батьки дуже закохані вже 45 років, то ж акторка прагне лише такого ж міцного шлюбу.

"Я б краще ніколи не виходила заміж, ніж кілька разів розлучалася. Не те щоб у розлученні було щось погане, але я не змогла б це зробити. Коли ваші батьки шалено закохані 45 років, ваші стандарти дійсно високі", – пояснила акторка.

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Він Дізель і Палома Хіменес

Зірка фільмів "Форсаж" Він Дізель приховує своє особисте життя за сімома замками. Відомо, що з 2007 року його серце належить мексиканській моделі Паломі Хіменес. У пари є троє спільних дітей – два сини й донька.

В одному з інтерв'ю актор зізнався, що йому подобається тримати особисте життя в секреті. Мовляв, так ніхто не дізнається – одружився він чи розлучився. Та достеменно відомо, що наразі Він Дізель і Палома Хіменес разом, але не в шлюбі.



Він Дізель з сім'єю у 2015 році / Фото Getty Images

Кортні Кокс і Джонні Макдейд

Зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс і музикант Джонні Макдейд познайомилися ще у 2013 році. У лютому 2014 року закохані заручилися, але невдовзі розійшлися. Возз'єдналися акторка і музикант у 2016 році і від того часу перебувають у чудових стосунках.

В одному з інтерв'ю Кортні Кокс розповіла, що "заміжня в серці", а на питання, коли все ж вони одружаться акторка відповіла, що не думає про це. Водночас інсайдери подейкують, що зірка вже неодноразово натякала бойфренду, що хоче узаконити їхні стосунки.

Що ж, одружуватися чи ні – особисте рішення кожної пари. Найголовніше, це те, аби ваше рішення влаштовувало вас обох.