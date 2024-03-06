Суспільство засуджувало Бріджит

Через роман вчительки та її учня троє дітей Бріджит Макрон, яка тоді ще була Бріджит Озьєр, зіткнулися з тиском суспільства. Найбільше переживала 10-річна Тіфен.

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Як відомо, Бріджит була вчителькою літератури та театрального мистецтва у школі, де вчився Макрон. Почуття між юнаком і жінкою, старшою від нього на 25 років, викликали осуд у суспільства. Чутки про роман між вчителькою та учнем швидко поширювалися невеликим французьким Ам'єном і невдовзі про них знали геть усі.

Неприязна атмосфера, у яку потрапила маленька Тіфен, завдавала їй страждань. Уся сім'я Бріджит у той час переживала складний період.

Я багато чого дізналася про людську природу. Ще не було ери соцмереж, але ми були в маленькому провінційному містечку. Усім усе відомо,

– сказала Тіфен.

Попри критику суспільства, її матір та Макрон продовжували свої стосунки. На думку Тіфен, це говорить про те, наскільки сильним було їхнє кохання. Пара не боялася осуду, адже знала, що їхні почуття – сильніші за це. Завдяки цій історії ще маленькою донька Бріджит Макрон навчилася у житті звертати увагу лише на основне і "не прислухатися до периферійних шумів".

Зауважимо, Бріджит довелося чекати 10 років перш ніж вона одружилася з Макроном. Жінка зауважила, що робила це заради своїх дітей. Зараз першій леді Франції 70 років, а її чоловіку – 46 років. Своєю історією вони доводять, що справжньому коханню дійсно байдуже на вік.