Кортні Кокс поділилася світлинами з відпочинку

59-річна акторка старша від свого обранця на 12 років, та різниця у віці закоханих не турбує.

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Кортні Кокс та Джонні Макдейд разом вже майже 11 років, однак пара не любить публічно розповідати деталі своїх стосунків. Про те, що закохані досі разом, шанувальники можуть дізнатися зі спільних фотографій в інстаграмі, які Кортні публікує вкрай рідко.

Тепер Кортні поділилася світлинами зі спільної відпустки на гірськолижному курортні. На фото закохані позують на вершині, а вже на наступній світлині втомлена акторка лежить на ліжку у номері готелю.

Люди кажуть, що ми схожі. Тому я поголилася,

– жартівливо підписала фото акторка.

У коментарях подруга Кортні Кокс та колега по серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон написала: "Ти дурепа, я тебе люблю!".

Особисте життя Кортні Кокс

Кортні та Джонні досі не одружені. У березні 2023 року акторка казала, що не думає про заміжжя: "Не знаю, я точно не проти. Я просто не думаю про це". Інсайдери писали, що виконавиця ролі Моніки Геллер нібито вже давно хоче узаконити стосунки, але Джонні боїться цього кроку.

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Він обіцяв одружитися з Кортні з десяток разів, а в останню хвилину зривався і знаходив причину відкласти весілля — тільки для того, щоб потім знову зробити так само,

– пише видання Closer.

Через це акторка буцімто поставила бойфренду ультиматум – або вони одружуються, або їхні стосунки завершуються.

Цікаво! Кортні та Джонні у 2013 році познайомив їхній спільний друг – відомий англійський рудоволосий співак Ед Ширан.

Раніше Кортні була одружена з актором та продюсером Девідом Аркеттом, від якого вона народила доньку Коко. Шлюб акторів тривав з 1999 по 2013 роки.