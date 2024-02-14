24 Канал підготував підбірку з відомими українськими та світовими знаменитостями, які обрали День всіх закоханих для важливої події у своєму житті.

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Кеті Перрі та Орландо Блум

Зірка фільмів "Пірати Карибського моря" й "Володар перснів" Орландо Блум та відома співачка Кеті Перрі почали зустрічатися у 2016 році. Вони відвідували разом на різні події й не соромилися публічних проявів кохання. Та у березні 2017 року Перрі повідомила, що вони розійшлися. На всі питання журналістів зірка відповідала, що "ніхто не винен, просто так сталося".

Бути довго один без одного Блум і Перрі не змогли, то ж вже у серпні того ж року вони возз'єдналися. 14 лютого 2019 року актор вирішив освідчитися своїй коханій.

Я працювала весь день, тому ми зустрілися тільки ближче до вечора. Коли я прийшла, то відразу помітила: Орландо гладенько вибритий, акуратно одягнений та схвильований. Я зрозуміла, що щось відбувається,

– розповіла Кеті.

Закохана пара сіла у вертоліт, бо планувала відвідати виставу. Та Орландо простягнув Кеті записку, у якій розповідав про свої почуття, а поки жінка читала, витяг каблучку з кишені піджака.

У результаті вертоліт привіз вже наречених на дах високого будинку, де в ресторані пару чекали їхні родичі та друзі. Усе приміщення було в квітах та кульках, але Орландо так переживав, що розбив пляшку шампанського.

Зараз пара вже одружена й виховує трирічну доньку – Дейзі Дав. В одному з інтерв'ю Кеті зізналася, що не хотіла стати мамою, поки не зустріла Орландо.

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Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно

День святого Валентина у 2009 році для мексиканської акторки Сальми Гаєк видався дуже романтичним. А все тому, що її коханий – бізнесмен Франсуа-Анрі Піно – вирішив організувати їм весілля. Він попросив родичів Сальми привести її під вигаданим приводом у будівлю суду. Жінка навіть не здогадувалася, що у цей день вона розпишеться з чоловіком.

Та без пишного святкування не обійшлося – у квітні пара влаштувала урочисту церемонію у старовинному оперному театрі у Венеції.

До речі, Гаєк ніколи не розповідала, як познайомилася з Піно. Відомо лише, що їхні стосунки зародилися у 2006 році.

Піно – найкращий чоловік у світі. Але я не хочу розповідати, як ми зустрілися. Це така романтична, дивовижна історія, але вона моя. Я не хочу вульгаризувати її, намагаючись здаватися цікавою,

– сказала акторка.



Сальма Гаєк з чоловіком Франсуа-Анрі Піно / Фото Getty Images

Катерина Бужинська та Дімітар Стойчев

Болгарський бізнесмен Дімітар Стойчев освідчився українській співачці Катерині Бужинській на День святого Валентина у 2014 році. Особлива подія відбулася і в особливому місці – на Мальдівах.

У 2016 році Катерина народила коханому двійну – сина та доньку. Крім того, подружжя виховує доньку Дімітара від першого шлюбу.

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Крістіна Агілера та Меттью Ратлер

Співачка Крістіна Агілера зустрічається з музикантом Меттью Ратлером з 2010 року. У 2014 році на День святого Валентина чоловік освідчився коханій. Пара досі не одружилася, хоча їхній спільній доньці Саммер Рейн вже 9 років.

Метью – особлива людина. Ми потоваришували на зйомках. Він з тих людей, з якими можна годинами розмовляти телефоном, не помічаючи, що настав ранок. Так, я закохана. Мені весело,

– говорила Агілера.

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Бенедикт Камбербетч та Софі Хантер

Зірка серіалу "Шерлок" Бенедикт Камбербетч не афішує свої стосунки з театральною режисеркою Софі Хантер. Відомо, що вони познайомилися у 2009 році, але кохання з першого погляду не було. Колеги довго спілкувалися лише як хороші знайомі, а романтичні стосунки між ними виникли у 2014 році.

Закохані так не хотіли потрапити в об'єктив папараці, що на побачення приїжджали в різний час та різними автомобілями. Однак приховати стосунки їм все одно не вдалося.

Про майбутнє весілля батьки Бенедикта повідомили за старим англійським звичаєм – у газеті The Times. 14 лютого 2015 року Камбербетч та Хантер одружилися на острові Вайт. На той час Софі вже була вагітною.

Зараз подружжя виховує трьох синів і дотримується принципу: "Щастя любить тишу".



Бенедикт Камбербетч з Софі Хантер у 2022 році / Фото Getty Images