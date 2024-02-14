24 Канал подготовил подборку с известными украинскими и мировыми знаменитостями, которые выбрали День всех влюбленных для важного события в своей жизни.

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Кэти Перри и Орландо Блум

Звезда фильмов "Пираты Карибского моря" и "Властелин колец" Орландо Блум и известная певица Кэти Перри начали встречаться в 2016 году. Они посещали вместе на различные события и не стеснялись публичных проявлений любви. Но в марте 2017 года Перри сообщила, что они разошлись. На все вопросы журналистов звезда отвечала, что "никто не виноват, просто так произошло".

Быть долго друг без друга Блум и Перри не смогли, поэтому уже в августе того же года они воссоединились. 14 февраля 2019 года актер решил сделать предложение своей возлюбленной.

Я работала весь день, поэтому мы встретились только ближе к вечеру. Когда я пришла, то сразу заметила: Орландо гладко выбритый, аккуратно одетый и взволнованный. Я поняла, что что-то происходит,

– рассказала Кэти.

Влюбленная пара села в вертолет, потому что планировала посетить спектакль. Орландо протянул Кэти записку, в которой рассказывал о своих чувствах, а пока женщина читала, вытащил кольцо из кармана пиджака.

В итоге вертолет привез пару на крышу высокого дома, где в ресторане их ждали родственники и друзья. Все помещение было в цветах и шариках, но Орландо так переживал, что разбил бутылку шампанского.

Сейчас пара уже в браке и воспитывает трехлетнюю дочь – Дейзи Дав. В одном из интервью Кэти призналась, что не хотела стать мамой, пока не встретила Орландо.

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Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

День святого Валентина в 2009 году для мексиканской актрисы Сальмы Хайек выдался очень романтичным. А все потому, что ее возлюбленный – бизнесмен Франсуа-Анри Пино – решил организовать им свадьбу. Он попросил родственников Сальмы привести ее под вымышленным предлогом в здание суда. Женщина даже не догадывалась, что в этот день она распишется с мужем.

Но без пышного празднования не обошлось – в апреле пара устроила торжественную церемонию в старинном оперном театре в Венеции.

Кстати, Хайек никогда не рассказывала, как познакомилась с Пино. Известно лишь, что их отношения зародились в 2006 году.

Пино – лучший мужчина в мире. Но я не хочу рассказывать, как мы встретились. Это такая романтическая, удивительная история, но она моя. Я не хочу вульгаризировать ее, пытаясь казаться интересной,

– сказала актриса.



Сальма Хайек с мужем Франсуа-Анри Пино / Фото Getty Images

Екатерина Бужинская и Димитар Стойчев

Болгарский бизнесмен Димитар Стойчев сделал предложение украинской певице Екатерине Бужинской на День святого Валентина в 2014 году. Особое событие произошло и в особом месте – на Мальдивах.

В 2016 году Екатерина родила любимому двойню – сына и дочь. Кроме того, супруги воспитывают дочь Димитара от первого брака.

Смотрите видео, как Бужинская и Стойчев отмечают десятую годовщину помолвки:

Кристина Агилера и Мэттью Ратлер

Певица Кристина Агилера встречается с музыкантом Мэттью Ратлером с 2010 года. В 2014 году на День святого Валентина мужчина сделал предложение любимой. Пара до сих пор не поженилась, хотя их общей дочери Саммер Рейн уже 9 лет.

Мэтью – особенный человек. Мы подружились на съемках. Он из тех людей, с которыми можно часами разговаривать по телефону, не замечая, что наступило утро. Да, я влюблена. Мне весело,

– говорила Агилера.

Семейный день Агилеры и Ратлера: видео

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Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч не афиширует свои отношения с театральным режиссером Софи Хантер. Известно, что они познакомились в 2009 году, но любви с первого взгляда не было. Коллеги долго общались только как хорошие знакомые, а романтические отношения между ними возникли в 2014 году.

Влюбленные так не хотели попасть в объектив папарацци, что на свидания приезжали в разное время и на разных автомобилях. Однако скрыть отношения им все равно не удалось.

О предстоящей свадьбе родители Бенедикта сообщили по старому английскому обычаю – в газете The Times. 14 февраля 2015 года Камбербэтч и Хантер поженились на острове Уайт. К тому времени Софи уже была беременной.

Сейчас супруги воспитывают троих сыновей, и придерживаются принципа: "Счастье любит тишину".



Бенедикт Камбербэтч с Софи Хантер в 2022 году / Фото Getty Images