Кохання та шлюбний контракт: чи є місце паперовим формальностям у стосунках

Практика укладання шлюбних контрактів популярна серед зірок. Адже у разі розриву матеріальні претензії до колишніх партнерів будуть зведені до мінімуму. До речі, у цьому документі можна зазначати не лише фінансові питання, але й інші досить непередбачувані пункти.

24 Канал зібрав найцікавіші історії зірок та розібрався у всіх "за" та "проти" шлюбних контрактів. Дізнайтеся подробиці у цьому матеріалі.

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Контракт між Трінчер та Волошиним

Минулого року українська співачка Аня Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Пара досить успішна у своїх сферах і не дивно, що вони вирішили укласти шлюбний контракт. Підштовхнула молодят до цього рішення мама Ані.

Коли я робив пропозицію Ані, я не покликав її маму. Вона була в Іспанії. Ми розписалися, і Аня тривалий час була в конфлікті з мамою. Вона сказала: "Живіть скільки хочете, але тільки підпишіть шлюбний договір",

– розповів Волошин в інтерв'ю для GLOSTER FM.

Чоловік прийняв цю пропозицію, але довгий час обговорював з Анею деталі. Далі все за процедурою – юрист склав відповідний документ, Аня та Сашко перевірили пункти і підписали його. Таким чином зірки урегулювали свої фінансові питання на майбутнє.

Всі статки залишаться Брітні

Серед голлівудських зірок практика укладання шлюбних договорів дуже популярна. Аби не залишитися біля розбитого корита, подружжя ще на початку вирішують скільки і яке майно кому відійде.

Так, співачка Брітні Спірс не втратить свої 60 мільйонів доларів – саме у стільки оцінюють статки поп-діви. Напередодні весілля з Семом Асгарі вона підписала відповідний документ. Відомо, що у разі розлучення чоловік намагався "вибити" з Брітні по 5 мільйонів доларів за рік їхнього спільного життя.

Весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі / KEVIN OSTAJEWSKI, SHUTTERSTOCK

Обговорення відповідного документу зайняло у пари тривалий час. Згідно з ним, ніхто не претендуватиме на майно одне одного. До слова, зараз Брітні та Сем переживають не найкращі часи. Тому, можливо, шлюбний контракт як раз і стане у великій нагоді для них.

Не зраджувати і не кричати

Зафіксувати у шлюбному контракті можна не лише матеріальні претензії у разі розлучення. Але й визначити, наприклад, ціну зради. Так, співачка Джей Ло та актор Бен Аффлек можуть отримати 5 мільйонів доларів у разі невірності когось із партнерів. На таке їхнє рішення значно вплинуло оточення.

А от співачка Мадонна під час шлюбу з режисером Гаєм Річі попросила … не кричати на неї і вписала це у договір. Ба більше – чоловік мав піклуватися про збагачення емоційного стану обраниці і читати книги про кабалу.

Мадонна та Гай Річі / dailyrecord.co.uk

Ще цікавіше було у стосунках колишнього подружжя Тома Круза та Кеті Голмс. Згідного з одним пунктом у шлюбному контракті, жінка мала погоджуватися з усім, що говорить її чоловік. А в розмові з ним ще й посміхатися. Також Кеті не мала права говорити "безглузді речі".

Сподіваємося, не ці "правила" стали істиною причиною розлучення цих зірок.

"За" та "проти" контракту

В Україні практика шлюбних контрактів не така розповсюджена. Мовляв, одразу прослідковується історія "шлюбу за розрахунком". Але це не так. Шлюбний контракт може бути укладений як перед, так і під час офіційних стосунків.

Договір визначає майнові та фінансові права і є гарантією безконфліктного їхнього поділу у разі розлучення. Важливо, що всі пункти шлюбного договору обов'язкові до виконання. У разі порушення передбачені штрафні санкції.

Якби співачка Адель про це задумалася своєчасно, то її б шлюборозлучний процес з Саймоном Конеккі не був би таким важким. У квітні 2019 року пара оголосила про розставання, за 5 місяців розпочала шлюборозлучний процес.

З приводу виховання спільного сина Анджело пара домовилася одразу, а от фінансове питання стало наріжним! Адель мала віддати 140 мільйонів доларів колишньому. А за іншими даними – цілих 190, так як жодних контрактів не було укладено.

Тому, можливо, шлюбний контракт у деяких моментах значно може полегшити життя і зберегти додаткові нерви.