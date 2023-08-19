Ми погортали зіркові Інстаграми та зібрали для вас красунь, які надихають своєю неперевершеною фізичною формою. Кому спорт дозволяє розвантажити думки, а хто таким чином піднімає свою самооцінку – читайте далі.

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Разом зі спортом

Її найкращий друг – спорт. Саме такий висновок можна зробити зі світлин акторки Ольги Атанасової. Та й сама жінка не приховує своєї любові до занять у залі. В одному зі своїх інтерв'ю Оля зізнавалася, що спорт для неї – не лише про стрункість та силу. Він дозволяє розвантажити думки і викинути всілякі дурниці з голови. Ну а коли бачиш ще й результат у своєму відображенні та чуєш компліменти оточуючих – хочеться працювати навіть після довгої знімальної зміни.

Оля Атанасова не пропускає тренувань у залі / Instagram ananasova_olya

Вражає своєю неперевершеною формою колега Олі акторка Анна Салівачук. Мама двох дітей часто хизується в соцмережі підтягнутою фігурою, хоча зізнається, що дуже любить поїсти! Зірка контролює свою вагу завдяки правильному харчуванню і так за місяць їй вдалося скинути біля 5 кілограмів. Плюс Саліванчук не забуває про фізичні навантаження. Як результат – фігура, якій можна лише позаздрити.

Анна Саліванчук працює над своєю фігурою / Instagram salivanchuk.anna

Йога, духовні практики та особливий раціон харчування – такі три секрети акторки Анни Кошмал, які дозволяють безпосередньо їй підтримувати фізичну форму. Зокрема, жінка частенько ділиться своїми вправами у Інстаграм-блозі та вражає гнучкістю!

Свій тиждень починає і продовжує його разом зі спортом акторка Ксенія Мішина. Регулярні заняття та правильне харчування дозволили зірці мати неперевершене рельєфне тіло. Ним вона надихає своїх підписників до занять і запевняє: якщо спершу впоратися із собою, то і будь-яку проблему у житті теж можна вирішити.

Ксенія Мішина вирішує всі проблеми у залі / Instagram misha.k.ua

Минулого року блогерка Даша Квіткова серйозно взялася за своє тіло. Вона вирішила трансформуватися і набути інших форм. Зірка перейшла до правильного харчування та регулярних занять у залі. Вже за декілька місяців це дало свої перші результати і зараз Даша не має наміру їх втрачати. Бо займається не для когось, а для себе.

Даша Квіткова змінюється для себе / Instagram kvittkova

Тож, турбота про своє тіло дозволяє отримати не лише гарний фізичний стан, але й підвищити свою самооцінку, стати більш привабливішим та упевненішим, а також позбутися поганих думок та навчитися розв'язувати проблеми.