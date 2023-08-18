Ми зібрали добірку найвідвертіших образів Бейонсе за час усіх концертів. А також пропонуємо подивитися хто ще зі світових та українських зірок не боїться оголеності на сцені.

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Майже гола й на коні

У травні цього року в Стокгольмі стартував 9 світовий тур співачки Бейонсе "Renaissance". Анонсовувала вона його і підігрівала цікавість прихильників ще задовго до початку. Так, у лютому поп-діва опублікувала відверту світлину у своєму Інстаграмі, де вона майже роздягнена позує на сріблястому коні.

Очікування не підвели! На своєму тригодинному шоу Бейонсе з'являлася у різноманітних нарядах, які були створені спеціально для неї та її балету. Співачка демонструвала образи від коротких суконь до відвертих боді, які імітують оголене тіло.

Такий вибір не випадковий. Адже своїм новим альбом і, власне, шоу Бейонсе прагнула "створити безпечне місце без осуду", як вона сама писала в соцмережі.

Місце, де немає перфекціонізму та надмірного мислення. Місце для крику, звільнення, відчуття свободи. Це була прекрасна дослідницька подорож. Сподіваюся, ви знайдете радість у цій музиці і вона дозволить відчувати себе такою ж унікальною, сильною та сексуальною, як є,

– додала зірка.

Відверті боді

Ми недарма акцентували увагу на майже оголеному боді Бейонсе, адже такий одяг став дуже популярним серед закордонних та українських зірок. Наприклад, співачка Майлі Сайрус минулого року презентувала свій альбом і поділилася кадрами з одного виступу. На них Майлі у відвертому чорному боді, який між собою поєднувала лише сіточка.

Але Майлі, та й іншим зіркам теж, треба бути досить обережними з відвертими нарядами і ретельно перевіряти їх перед концертом. На початку 2022 року Сайрус виступала в ефірі одного провідного телеканалу. Для сцени зірка обрала короткий сріблястий топ, який прямісінько посеред виступу почав з неї сповзати.

Майлі Сайрус втратила топ під час виступу / Скриншот

Артистка змушена була прикривати груди руками, а потім піти за лаштунки і швиденько перевдягнутися.

Це ще не найбільша кількість одягу, який я носила на сцені,

– іронічно прокоментувала конфуз Майлі Сайрус.

Не менш розкутий боді продемонструвала співачка Крістіна Агілера. У червні цього року вона виступила в дуеті з Адамом Ламбертом. Її чорний обтягуючий боді з блискітками доповнювали цікаві шкіряні аксесуари.

Не відстають від модних тенденцій й українські зірки. На початку минулого року співачка Анна Трінчер приголомшила усіх своїм образом для виступу на концерті. Артистка обрала дуже відвертий боді, який ефектно підкреслював її фігуру.

У коментарях думки прихильників розділилися. Але головне, що артистка влаштувала справжній "підпал" своїм образом.