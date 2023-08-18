Мы собрали подборку самых откровенных образов Бейонсе во время всех концертов. А также предлагаем посмотреть, кто еще из мировых и украинских звезд не боится обнаженности на сцене.

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Почти голая и на коне

В мае этого года в Стокгольме стартовал 9-й мировой тур певицы Бейонсе "Renaissance". Анонсировала она его и подогревала интерес поклонников еще задолго до начала. Так, в феврале поп-дива опубликовала откровенную фотографию в своем Инстаграмме, где она почти раздетая позирует на серебристом коне.

Ожидания не подвели! На своем трехчасовом шоу Бейонсе появлялась в различных нарядах, созданных специально для нее и ее балета. Певица демонстрировала образы от коротких платьев до откровенных боди, имитирующих обнаженное тело.

Такой выбор не случаен. Ведь своим новым альбомом и, собственно, шоу Бейонсе стремилась "создать безопасное место без порицания", как она сама писала в соцсети.

Место, где нет перфекционизма и чрезмерного мышления. Место для крика, освобождения, ощущения свободы. Это было красивое исследовательское путешествие. Надеюсь, вы найдете радость в этой музыке и она позволит чувствовать себя такой же уникальной, сильной и сексуальной, как есть,

– добавила звезда.

Откровенные боди

Мы не зря акцентировали внимание на почти обнаженном боди Бейонсе, ведь такая одежда стала очень популярной среди зарубежных и украинских звезд. К примеру, певица Майли Сайрус в прошлом году презентовала свой альбом и поделилась кадрами из одного выступления. На них Майли в откровенном черном боди, который между собой соединяла только сеточка.

Но Майли, да и другим звездам тоже, нужно быть достаточно аккуратными с откровенными нарядами и тщательно проверять их перед концертом. В начале 2022 года Сайрус выступала в эфире одного ведущего телеканала. Для сцены звезда выбрала короткий серебристый топ, который прямо посреди выступления начал с нее сползать.

Майли Сайрус потеряла топ во время выступления / Скриншот

Артистка вынуждена была прикрывать грудь руками, а затем пойти за кулисы и быстренько переодеться.

Это еще не самое большое количество одежды, которое я носила на сцене,

– иронически прокомментировала конфуз Майли Сайрус.

Не менее раскрепощенный боди продемонстрировала певица Кристина Агилера. В июне этого года она выступила в дуэте с Адамом Ламбертом. Ее черный обтягивающий боди с блестками дополняли интересные кожаные аксессуары.

Не отстают от модных тенденций и украинские звезды. В начале прошлого года певица Анна Тринчер ошеломила всех своим образом для выступления на концерте. Артистка выбрала очень откровенный боди, эффектно подчеркивавший ее фигуру.

В комментариях мнения поклонников разделились. Но главное, что артистка устроила настоящий "поджог" своим образом.