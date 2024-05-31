Тотальний аб'юз

Упродовж стосунків Сара знущалася з Гарета. Вона морила його голодом, бо вважала, що чоловік занадто товстий.

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Гарет мав їсти зубну пасту і пити ополіскувач, бо жінка казала, що у нього неприємний запах з рота. Вона також змушувала його завжди носити головний убір через нібито облисіння. Єдиною їжею, яку міг їсти Гарет, був салат.

Гарет почав по-справжньому боятися їсти, то ж були періоди, коли він голодував. Він витратив 40 тисяч фунтів стерлінгів на подарунки для Сари, а вона ніколи не дозволяла йому самому залишатися у будинку.

Ба більше, Сара заборонила партнеру ходити у душ і туалет в будинку, а якщо він порушував заборону – то мав спати на підлозі і без ковдри. Бачитися з родиною і друзями Гарету також було заборонено. Якщо чоловік не слухав жінку, то вона не дозволяла йому їсти навіть салат.



Сарі винесли вирок за знущання з партнера / Фото Cavendish Press

Гарет не задоволений вироком суду для колишньої

Чоловік не помітив момент, коли їхні стосунки скотилися до тотального аб'юзу та жорстокості, адже спершу вони були дуже закохані.

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Спершу було багато кохання. Я б це навіть назвав бомбардуванням коханням. Почуття були дуже сильні, а потім поступово почалося насильство та інші речі,

– пояснив Гарет.

Чоловік не усвідомлював усього жаху, в якому живе, адже йому здавалося це нормою. Він щасливий, що завершив ці стосунки й звернувся до суду, однак вироком для колишньої не задоволений.

Суд засудив жінку до 20 місяців позбавлення волі з відстрочкою на 2 роки й заборонив наближатися до колишнього впродовж 5 років. Також вона повинна пройти 35-денну програму реабілітації. Гарет вважає, що якби Сара була чоловіком, то покарання було б сильнішим.