Тотальный абьюз

На протяжении отношений Сара издевалась над Гаретом. Она морила его голодом, потому что считала, что мужчина слишком толстый.

Читайте также Во всем виноваты макароны: как пара едва не разошлась из-за бытовой ссоры

Гарет должен был есть зубную пасту и пить ополаскиватель, потому что женщина говорила, что у него неприятный запах изо рта. Она также заставляла его всегда носить головной убор из-за якобы облысения. Единственной едой, которую мог есть Гарет, был салат.

Гарет начал по-настоящему бояться есть, поэтому были периоды, когда он голодал. Он потратил 40 тысяч фунтов стерлингов на подарки для Сары, а она никогда не позволяла ему самому оставаться в доме.

Более того, Сара запретила партнеру ходить в душ и туалет в доме, а если он нарушал запрет – то должен был спать на полу и без одеяла. Видеться с семьей и друзьями Гарету также было запрещено. Если мужчина не слушал женщину, то она не позволяла ему есть даже салат.



Саре вынесли приговор за издевательства над партнером / Фото Cavendish Press

Гарет не доволен приговором суда для бывшей

Мужчина не заметил момент, когда их отношения скатились к тотальному абьюзу и жестокости, ведь сначала они были очень влюблены.

Заметьте Их история поражает до слез: мужчина влюбился в свою тещу и не смог сдержать чувств

Сначала было много любви. Я бы это даже назвал бомбардировкой любовью. Чувства были очень сильные, а потом постепенно началось насилие и другие вещи,

– объяснил Гарет.

Мужчина не осознавал всего ужаса, в котором живет, ведь ему казалось это нормой. Он счастлив, что завершил эти отношения и обратился в суд, однако приговором для бывшей не доволен.

Суд приговорил женщину к 20 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 2 года и запретил приближаться к бывшему в течение 5 лет. Также она должна пройти 35-дневную программу реабилитации. Гарет считает, что если бы Сара была мужчиной, то наказание было бы жестче.