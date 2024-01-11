Жінка зловила чоловіка на зраді, але їхні стосунки від цього лише покращилися

11 січня 2024, 11:36
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Джерело:

The New York Times

Зазвичай зрада – це початок кінця у стосунках. Однак у Чаріті та Метта Крейгів з Флориди все склалося зовсім по-іншому.

45-річна Чаріті та 40-річний Метт познайомилися ще у підлітковому віці. Коли Метту було 20 років, закохані одружилися.

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Після зради чоловік переїхав до коханки

Переломний момент у житті подружжя трапився у 2012 році. Тоді вони виховували 4 малих дітей, що забирало у них багато часу та зусиль. У якийсь момент поведінка Метта стала нетиповою. Він працював музичним пастором і допізна затримувався на роботі.

Я працював понад 60 годин на тиждень у важкій ситуації. Я проводив більше часу на роботі, ніж із сім'єю. Я боровся між сім'єю та мріями про музичну кар'єру,
– пояснив Метт, який зараз є директором з маркетингу.

Однак побоювання Чаріті виправдалися – у телефоні чоловіка вона знайшла листування з іншою жінкою. Метт вирішив не брехати і зізнався в усьому дружині – він мав таємні стосунки протягом 2 місяців.

"Я думала, що знаю свого чоловіка краще, ніж будь-хто інший, але він жив подвійним життям, і я поняття не мала. Увесь мій світ перевернувся з ніг на голову, і я не знала, чи колись отямлюся від цього", – розповіла Чаріті.


У подружжя є четверо дітей / Фото Чаріті Крейг

Після розкриття зради подружжя почало планувати розлучення. На цей час Метт переїхав до своєї коханки, а Чаріті пішла у терапію. Вже працюючи зі спеціалістом жінка зрозуміла, що роман чоловіка був не єдиною проблемою у їхніх стосунках: "Я почала терапію і зрозуміла, що я більше не та жінка, з якою він одружився, і не тільки він винен у розриві наших стосунків".


Жінка вважає, що вони обоє були винні у погіршенні стосунків / Фото Чаріті Крейг

Пара почала все спочатку

Чаріті витратили 8 місяців на самовдосконалення і розвиток. Вона знову шукала впевненість у собі, вчилася справлятися зі своїми проблемами. 

У лютому 2013 року Чаріті та Метт знову зійшлися й пішли на сімейну консультацію. До речі, на цей раз чоловік передав усі паролі від своїх соціальних мереж дружині.

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Метт неймовірно шкодував про цей роман, але я також шкодувала про свою участь у розриві нашого шлюбу. Нам довелося повністю почати заново, але воно того варте,
– підсумувала Чаріті.

Зараз жінка працює консультанткою зі шлюбу, щоб допомогти іншим парам, які переживають кризу після зради. Чаріті каже, що це важка праця, але вона щаслива, коли може допомогти іншим.

Автор: Квітослава Туз