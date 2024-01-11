45-річна Чаріті та 40-річний Метт познайомилися ще у підлітковому віці. Коли Метту було 20 років, закохані одружилися.

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Після зради чоловік переїхав до коханки

Переломний момент у житті подружжя трапився у 2012 році. Тоді вони виховували 4 малих дітей, що забирало у них багато часу та зусиль. У якийсь момент поведінка Метта стала нетиповою. Він працював музичним пастором і допізна затримувався на роботі.

Я працював понад 60 годин на тиждень у важкій ситуації. Я проводив більше часу на роботі, ніж із сім'єю. Я боровся між сім'єю та мріями про музичну кар'єру,

– пояснив Метт, який зараз є директором з маркетингу.

Однак побоювання Чаріті виправдалися – у телефоні чоловіка вона знайшла листування з іншою жінкою. Метт вирішив не брехати і зізнався в усьому дружині – він мав таємні стосунки протягом 2 місяців.

"Я думала, що знаю свого чоловіка краще, ніж будь-хто інший, але він жив подвійним життям, і я поняття не мала. Увесь мій світ перевернувся з ніг на голову, і я не знала, чи колись отямлюся від цього", – розповіла Чаріті.



У подружжя є четверо дітей / Фото Чаріті Крейг

Після розкриття зради подружжя почало планувати розлучення. На цей час Метт переїхав до своєї коханки, а Чаріті пішла у терапію. Вже працюючи зі спеціалістом жінка зрозуміла, що роман чоловіка був не єдиною проблемою у їхніх стосунках: "Я почала терапію і зрозуміла, що я більше не та жінка, з якою він одружився, і не тільки він винен у розриві наших стосунків".



Жінка вважає, що вони обоє були винні у погіршенні стосунків / Фото Чаріті Крейг

Пара почала все спочатку

Чаріті витратили 8 місяців на самовдосконалення і розвиток. Вона знову шукала впевненість у собі, вчилася справлятися зі своїми проблемами.

У лютому 2013 року Чаріті та Метт знову зійшлися й пішли на сімейну консультацію. До речі, на цей раз чоловік передав усі паролі від своїх соціальних мереж дружині.

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Метт неймовірно шкодував про цей роман, але я також шкодувала про свою участь у розриві нашого шлюбу. Нам довелося повністю почати заново, але воно того варте,

– підсумувала Чаріті.

Зараз жінка працює консультанткою зі шлюбу, щоб допомогти іншим парам, які переживають кризу після зради. Чаріті каже, що це важка праця, але вона щаслива, коли може допомогти іншим.