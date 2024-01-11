45-летняя Чарити и 40-летний Мэтт познакомились еще в подростковом возрасте. Когда Мэтту было 20 лет, влюбленные поженились.

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После измены мужчина переехал к любовнице

Переломный момент в жизни супругов случился в 2012 году. Тогда они воспитывали 4 детей, что отнимало у них много времени и усилий. В какой-то момент поведение Мэтта стало нетипичным. Он работал музыкальным пастором и допоздна задерживался на работе.

Я работал более 60 часов в неделю в тяжелой ситуации. Я проводил больше времени на работе, чем с семьей. Я боролся между семьей и мечтами о музыкальной карьере,

– объяснил Мэтт, который сейчас является директором по маркетингу.

Однако опасения Чарити оправдались – в телефоне мужа она нашла переписку с другой женщиной. Мэтт решил не врать и признался во всей жене – он имел тайные отношения в течение 2 месяцев.

"Я думала, что знаю своего мужа лучше, чем кто-либо другой, но он жил двойной жизнью, и я понятия не имела. Весь мой мир перевернулся с ног на голову, и я не знала, переживу ли это когда-нибудь", – рассказала Чарити.



У супругов есть четверо детей / Фото Чарити Крейг

После раскрытия измены супруги начали планировать развод. К этому времени Мэтт переехал к своей любовнице, а Чарити пошла в терапию. Уже работая со специалистом, женщина поняла, что роман мужа был не единственной проблемой в их отношениях: "Я начала терапию и поняла, что я больше не та женщина, на которой он женился, и не только он виноват в разрыве наших отношений".



Женщина считает, что они оба были виновны в ухудшении отношений / Фото Чарити Крейг

Пара начала все сначала

Чарити потратили 8 месяцев на самосовершенствование и развитие. Она снова искала уверенность в себе, училась справляться со своими проблемами.

В феврале 2013 года Чарити и Мэтт снова сошлись и пошли на семейную консультацию. Кстати, на этот раз мужчина передал все пароли от своих социальных сетей жене.

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Мэтт невероятно жалел об этом романе, но я также жалела о своем участии в разрыве нашего брака. Нам пришлось полностью начать заново, но оно того стоит,

– подытожила Чарити.

Сейчас женщина работает консультантом по браку, чтобы помочь другим парам, переживающим кризис после предательства. Чарити говорит, что это тяжелый труд, но она счастлива, когда может помочь другим.