Наче Тарзан і Джейн: австралійка пролетіла через пів світу, щоб бути з коханим у джунглях

Джордан Гауеншильд ніколи не могла подумати, що закохається у чоловіка, з яким її розділяють тисячі кілометрів Тихого океану. Одне повідомлення в інстаграмі цікавому незнайомцю з Еквадору повністю змінило життя жінки.

Як одне повідомлення привело до неймовірних вражень

26-річна Джордан – зі штату Квінсленд, що в Австралії. Якось вона гортала стрічку рекомендації в інстаграмі й випадково натрапила на профіль 24-річного Пітюрука з Еквадору.

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М'язистий красень активно ділився фотографіями свого життя в Еквадорі. Джордан нічого не знала про життя у джунглях Амазонії, тому контент Пітюрука її дуже зацікавив. Дівчина вирішила написати хлопцю й була вражена, коли він їй відповів.

Я не могла повірити, що хтось із джунглів Амазонки, на цьому екзотичному клаптику землі, щойно відповів мені. Для дівчини, яка живе західним життям на узбережжі у Квінсленді, ходить на пляж та живе в будинку, розмовляти з кимось з Амазонки, який живе в хатині, було просто сюрреалістично,

– сказала Джордан.

Дівчину цікавило геть усе про життя в Амазонці, тому у них з Пітюруком зав'язалося спілкування. З'ясувалося, що хлопець живе у провінції Пастаза, а його сім'я проводить туристам екскурсії і знайомить їх з культурою своїх предків.

Хоч Джордан і Пітюрук не говорять рідними мовами один одного, та це не завадило їм порозумітися. Хлопець та дівчина почали часто зідзвонюватися по відеозв'язку і обговорювати життя та побут один одного.

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Райський куточок з коханим

Через 4 місяці спілкування Джордан вирішила приїхати до нового знайомого. У дівчини була запланована відпустка і подорожі у Перу, Аргентину та Бразилії. Вона запитала у Пітюрука, чи може приїхати в Еквадор до нього в гості. Хлопець був в захваті від цієї ідеї і розповів про приїзд дівчини своїм рідним.

Після чотирьох перельотів і понад 30 годин подорожі Джордан нарешті прибула до Пітюрука.

Коли літак приземлявся в Кіто, я усвідомив всю масштабність ситуації – я збиралася зустріти когось, кого ніколи не бачила у реальному житті,

– сказала дівчина.

Та коли хлопець і дівчина зустрілися, то всі сумніви і побоювання Джордан розвіялися. Їм було дуже комфортно та добре разом.

"Якщо іскра є, то не має значення, що ви не можете говорити мовою один одного. У мене ніколи не було такого зв'язку з кимось", – зізналася австралійка.

Закохані провели два неймовірні тижні у джунглях Амазонії. Вони багато плавали, гуляти, Пітюрук показував іноземці своє життя. Джордан навіть не уявляла, що ці кілька днів будуть такими чудовими. Однак дівчині довелося повернутися додому, адже її відпустка завершувалася.

Дивіться відео моментів з життя пари в Амазонії:

Вже в Австралії Джордан поділилася своєю історією у соцмережах і одна авіакомпанія вирішила профінансувати їй квиток до коханого в Еквадор. Це розчулило дівчину до сліз і вже зараз вона готується до наступної подорожі на райський куточок до свого коханого.