Шлюб з серійним вбивцею

Бонні познайомила з Річардом його сестра, з якою дівчина дружила. У серпні 1988 року пара одружилася і переїхала жити у штат Мен, США.

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Спочатку все було добре. Чесно кажучи, я була щасливою бути одруженою. Знаєте, у мене була така, напевно, незріла фантазія про те, що означає подружнє життя, але я була щаслива бути з ним,

– розповіла Бонні через багато років після цього шлюбу.

Еновіц був суворою людиною і працював у Військово-морських силах США, то ж він одразу дав зрозуміти юній Бонні, яким має бути їхній шлюб. Усі домашні обов'язки мала виконувати дружина – прибирати, готувати, прати. Еновіц навіть показав дівчині, як правильно прати і прасувати його військову форму.

Бонні такі стосунки влаштовували, бо вона дуже хотіла вгодити чоловіку і зробити його щасливими. Та згодом у шлюбі почали виникати ситуації, які вже не подобалися жінці. Річард міг обізвати її товстою й казав, що жінці потрібна дієта.

Це ображало Бонні, але вона не розуміла, якими мають бути стосунки у шлюбі. Дівчина переїхала в інше місто й дуже рідко спілкувалася з рідними, адже телефонні дзвінки були дорогими, а Річард обмежував дівчину в них. Вже зараз вона розуміє, що чоловік робив це спеціально. Він не хотів, щоб вона обговорювала з кимось їхні стосунки.

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Багато людей казали мені, що я була надто молода, щоб вийти заміж у той час, і я була сповнена рішучості довести, що вони неправі,

– сказала Бонні.



Зараз жінка пише книгу про шлюб з серійним вбивцею / Скриншот з відео

Правду Бонні дізналася багато років після розлучення

Та зрештою, коли Бонні виповнилося 25 років, вона розлучилася з Річардом. На щастя, жінка знайшла своє кохання і народила двох дітей. Та через 5 років після розлучення з першим чоловіком у двері будинку Бонні постукали офіцери ФБР. Вони розповіли жінці, що Річард – серійний вбивця.

Я дізналася, що він вбивав людей ще до того, як одружився зі мною, і продовжував робити це протягом усього нашого шлюбу,

– зазначила Бонні.

Жінка була приголомшена цією новиною. Зараз вона дуже щаслива, що колись вирішила розлучитися з Евоніцом і втекла від жахливого шлюбу.

Довідка. Річарда Евоніца визнали винним у вбивстві та зґвалтувані щонайменше трьох дівчат-підлітків, останній його жертві вдалося втекти і розповісти про все поліції. Коли правда про серійного вбивцю розкрилася, Річард подзвонив своїй сестрі і сказав, що скоїв стільки злочинів, що вже й не пам'ятає усіх. Після цього він застрелився 27 червня 2002 році.