"Вона генійка": дівчина придумала, як помститися нареченому, який її зрадив
Джерело:@glitteremcee
Ображена жінка здатна на жахливі речі. У цьому на власному досвіді переконався чоловік, який вирішив зрадити своїй нареченій.
Жінка підійшла до помсти творчо
На своїй сторінці у тіктоці жінка вирішила розповісти цю історію й зізналася, як саме помстилася колишньому.
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Жінка не могла просто змиритися зі зрадою коханого чоловіка, з яким вона планувала одружитися.
Я не хотіла потрапити в неприємності через щось незаконне,
– сказала дівчина.
То ж вона знайшла спосіб, який був цілком законним, але при цьому й жахливим. Перед переїздом жінка порозпихала заморожену рибу у всі місця й щілини будинку колишнього. То ж її помста виявилася "бомбою сповільненої дії", яка активізовувалася тоді, коли риба повністю розморожувалася й починала видавати неприємний запах у будинку.
Користувачі мережі в захваті від ідеї
Цікаво, що ніхто з коментаторів не засудив вчинок жінки, навпаки – її усі підтримали.
- "Мені подобається, як ти думаєш";
- "Повільне горіння, мені це подобається";
- "Дякую за ідею".
До речі, раніше ми писали про наречену, яка напередодні весілля дізналася, що коханий зраджував їй вже кілька місяців. Дівчина вирішила не скасовувати церемонію, а осоромити нареченого прямо перед усіма гостями. Як вона це зробила – читайте тут.