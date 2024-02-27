Жінка підійшла до помсти творчо

На своїй сторінці у тіктоці жінка вирішила розповісти цю історію й зізналася, як саме помстилася колишньому.

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Жінка не могла просто змиритися зі зрадою коханого чоловіка, з яким вона планувала одружитися.

Я не хотіла потрапити в неприємності через щось незаконне,

– сказала дівчина.

То ж вона знайшла спосіб, який був цілком законним, але при цьому й жахливим. Перед переїздом жінка порозпихала заморожену рибу у всі місця й щілини будинку колишнього. То ж її помста виявилася "бомбою сповільненої дії", яка активізовувалася тоді, коли риба повністю розморожувалася й починала видавати неприємний запах у будинку.

Користувачі мережі в захваті від ідеї

Цікаво, що ніхто з коментаторів не засудив вчинок жінки, навпаки – її усі підтримали.

"Мені подобається, як ти думаєш";

"Повільне горіння, мені це подобається";

"Дякую за ідею".

До речі, раніше ми писали про наречену, яка напередодні весілля дізналася, що коханий зраджував їй вже кілька місяців. Дівчина вирішила не скасовувати церемонію, а осоромити нареченого прямо перед усіма гостями. Як вона це зробила – читайте тут.