Женщина подошла к мести творчески

На своей странице в тиктоке женщина решила рассказать эту историю и призналась, как именно отомстила бывшему.

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Женщина не могла просто смириться с изменой любимого мужчины, с которым она планировала пожениться.

Я не хотела попасть в неприятности из-за чего-то незаконного,

– сказала девушка.

Поэтому она нашла способ, который был вполне законным, но при этом и ужасным. Перед переездом женщина распихала замороженную рыбу во все места и щели дома бывшего. Так что ее месть оказалась "бомбой замедленного действия", которая активизировалась тогда, когда рыба полностью размораживалась и начинала издавать неприятный запах в доме.

Пользователи сети в восторге от идеи

Интересно, что никто из комментаторов не осудил поступок женщины, наоборот – ее все поддержали.

"Мне нравится, как ты думаешь";

"Медленное горение, мне это нравится";

"Спасибо за идею".

Кстати, ранее мы писали о невесте, которая накануне свадьбы узнала, что любимый изменял ей уже несколько месяцев. Девушка решила не отменять церемонию, а посрамить жениха прямо перед всеми гостями. Как она это сделала – читайте здесь.