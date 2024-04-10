Конфеті з помсти: жінку засудили за те, як вона провчила чоловіка за роман з іншим

Жінка випадково викрила свого коханого за поцілунком з чоловіком. Вона настільки розізлилася, що придумала цілий план помсти. Однак сестра жінки засудила її за цей вчинок.

Публічна помста та викриття

Дружина побачила, як її чоловік цілується з іншим прямо біля їхнього будинку. Вона була дуже ображена, але вирішила промовчати.

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Я нічого не сказала, коли мій чоловік зайшов до нас додому, і продовжувала мовчати, поки повністю не переварила те, що побачила. Після хандри і смутку все, що у мене було – це злість,

– розповіла дружина.

Вона почала стежити за своїм чоловіком та його коханцем й робити пікантні фото. Жінка хотіла використати світлини у потрібний час. Зрештою одного дня вона прийшла на роботу до чоловіка і порозкидала його фотографії з коханцем по всьому офісу як конфеті.

Однак сестра жінки засудила її за такий вчинок. Все тому, що вона бісексуальна й вважає, що вчинок дружини був надто жорстоким.

"Моя сестра – бі, і коли вона почула, що я зробила, вона розсердилася на мене за те, що я викрила його так публічно. Ми живемо в досить консервативній країні, де лише нещодавно легалізували ЛГБТК+ шлюби. Тому вона сказала, що навіть якщо я злюся на нього, я не повинна використовувати його ідентичність, щоб завдати йому шкоди", – пояснила жінка.

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У коментарях деякі користувачі підтримали думку сестри й зауважили, що дружина була надто жорстокою. Однак більшість людей зазначили, що розуміють біль жінки, яку зрадили.