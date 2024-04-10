Публичная месть и разоблачения

Жена увидела, как ее муж целуется с другим прямо возле их дома. Она была очень обижена, но решила промолчать.

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Я ничего не сказала, когда мой муж зашел к нам домой, и продолжала молчать, пока полностью не переварила то, что увидела. После хандры и грусти все, что у меня было – это злость,

– рассказала жена.

Она начала следить за своим мужем и его любовником и делать пикантные фото. Женщина хотела использовать фотографии в нужное время. В конце концов однажды она пришла на работу к мужу и разбросала его фотографии с любовником по всему офису как конфетти.

Однако сестра женщины осудила ее за такой поступок. Все потому, что она бисексуальная и считает, что поступок жены был слишком жестоким.

"Моя сестра – би, и когда она услышала, что я сделала, она рассердилась на меня за то, что я разоблачила его так публично. Мы живем в довольно консервативной стране, где только недавно легализовали ЛГБТК+ браки. Поэтому она сказала, что даже если я злюсь на него, я не должна использовать его идентичность, чтобы нанести ему вред", – объяснила женщина.

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В комментариях некоторые пользователи поддержали мнение сестры и заметили, что жена была слишком жестокой. Однако большинство людей отметили, что понимают боль женщины, которую предали.