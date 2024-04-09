10 років привчання до компліментів

Жінка зазначила, що хоче, аби її бойфренд з власного бажання говорив їй приємні слова. Для неї важливо чути, що вона приваблива.

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Однак чоловік ніколи не робить їй компліментів і навіть не помічає зміни зачіски чи кольору волосся. В усіх інших аспектах їхні стосунки чудові, тому жінка не знає, що їй робити.

Я хочу, щоб це було щиро, щоб людина сама хотіла сказати мені щось приємне. Я не хочу отримувати комплімент з відчуттям того, що я напросилась на нього. Я не потребую боготворіння кожного дня, але навіть такі зміни як інший колір волосся чи стрижка – це досить сильні зміни, які можна підмітити,

– сказала жінка.

У коментарях під дописом жінки багато чоловіків пояснили, що також не роблять компліменти своїм партнеркам. Мовляв, вони і так знають, що їхня кохана – дуже приваблива, а тому не бачать сенсу в тому, аби про це говорити.

Один чоловік зауважив, що дружина 10 років "привчала" його до висловлювання компліментів і лише тепер він почав їх говорити. Інший чоловік зауважив, що не бачить сенсу у компліментах, але старається говорити їх коханій, бо для неї це важливо.

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До речі, дівчині порадили говорити компліменти першою. Можливо, тоді коханий захоче відповісти їй взаємністю.

"Чоловіки в основному не чують компліментів, тож і не говорять їх. В мене є подруги дівчата і в їх компанії я почав чути компліменти. Тепер сам роблю їх часто, зокрема і в колі чоловіків. І знаєте що? Вони теж почали робити компліменти".

"Скажіть йому про це до того, як це почне вас ображати сильніше. Скажіть про це, як про своє бажання, а не як про його обов'язок. Формулювання "Мені подобається, коли ти робиш мені компліменти" працює краще ніж "Ти міг би робити мені компліменти".

"На своєму прикладі знаю, що часом якось просто не задумуєшся про це, що це важливо для когось. Я не люблю чути компліменти, мені якось ніяково від них. Тому і сам не використовував".

Пам'ятайте, що більшість проблем можна вирішити щиро обговоривши їх з партнером. А що стосується компліментів, то ми підтримуємо думку про те, що варто спробувати робити їх першій.