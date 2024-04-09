10 років привчання до компліментів
Жінка зазначила, що хоче, аби її бойфренд з власного бажання говорив їй приємні слова. Для неї важливо чути, що вона приваблива.
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Однак чоловік ніколи не робить їй компліментів і навіть не помічає зміни зачіски чи кольору волосся. В усіх інших аспектах їхні стосунки чудові, тому жінка не знає, що їй робити.
Я хочу, щоб це було щиро, щоб людина сама хотіла сказати мені щось приємне. Я не хочу отримувати комплімент з відчуттям того, що я напросилась на нього. Я не потребую боготворіння кожного дня, але навіть такі зміни як інший колір волосся чи стрижка – це досить сильні зміни, які можна підмітити,
– сказала жінка.
У коментарях під дописом жінки багато чоловіків пояснили, що також не роблять компліменти своїм партнеркам. Мовляв, вони і так знають, що їхня кохана – дуже приваблива, а тому не бачать сенсу в тому, аби про це говорити.
Один чоловік зауважив, що дружина 10 років "привчала" його до висловлювання компліментів і лише тепер він почав їх говорити. Інший чоловік зауважив, що не бачить сенсу у компліментах, але старається говорити їх коханій, бо для неї це важливо.
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До речі, дівчині порадили говорити компліменти першою. Можливо, тоді коханий захоче відповісти їй взаємністю.
- "Чоловіки в основному не чують компліментів, тож і не говорять їх. В мене є подруги дівчата і в їх компанії я почав чути компліменти. Тепер сам роблю їх часто, зокрема і в колі чоловіків. І знаєте що? Вони теж почали робити компліменти".
- "Скажіть йому про це до того, як це почне вас ображати сильніше. Скажіть про це, як про своє бажання, а не як про його обов'язок. Формулювання "Мені подобається, коли ти робиш мені компліменти" працює краще ніж "Ти міг би робити мені компліменти".
- "На своєму прикладі знаю, що часом якось просто не задумуєшся про це, що це важливо для когось. Я не люблю чути компліменти, мені якось ніяково від них. Тому і сам не використовував".
Пам'ятайте, що більшість проблем можна вирішити щиро обговоривши їх з партнером. А що стосується компліментів, то ми підтримуємо думку про те, що варто спробувати робити їх першій.