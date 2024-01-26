Жінку мучила провина за сімейні проблеми й смерть чоловіка

Жінка, яка анонімно поділилася своєю історією, зауважила, що вона нетрадиційна вдова. Їй 29 років і її горе не пов'язане зі смутком і втратою. Вона зла та розгнівана.

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У шлюбі жінки з 30-річним Максом були проблеми. За 2 роки сімейного життя вони вже проходили терапію й жінка розуміла, що ще один "шторм" їхні стосунки просто не переживуть. Та на розлучення дружина так і не наважилася, адже її чоловік потонув під час підводного плавання на День подяки. До речі, цим видом спорту Макс займався професійно і був одним з найкращих у справі.

Молода вдова горювала 6 тижнів, аж поки її смуток не змінився на іншу емоцію.

Наприкінці шлюбу таємниці випливають на поверхню, як би сильно ми не хотіли, щоб вони залишалися прихованими. У моєму випадку це зайняло 6 тижнів. 6 тижнів почуття сорому, смутку та відповідальності за смерть Макса. 6 тижнів роздумів, чи не поглинули його під водою наші сімейні проблеми,

– сказала жінка.

Вона відчувала провину за те, що уникнула пекельного розлучення, а Макс заплатив за це найвищу ціну.

Та все змінив один дзвінок друга: "А що, якби я дізнався щось погане про Макса. Ну дуже погане. Ти б хотіла знати?". Жінка без вагань відповів так, а потім негайно вирвала.

"Він зустрічався з іншими весь період наших стосунків"

З'ясувалося, що Макс зраджував кохану з моменту першої зустрічі: коли вони зустрічалися, коли він освідчився, після весілля. Жінка днями сиділа над телефоном та паперами померлого чоловіка. Вона передивилась тисячі фотографій й десятки електронних листів.

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Відкриття кожної нової жінки змушувало мене тягнутися до телефону, плакати та проклинати його ім'я моїм друзям. Моє життя було схоже на мильну оперу: чоловік зраджує дружині; помирає чоловік; дружина змушена зіткнутися з реальністю його численних коханок,

– розповіла жінка.

Вона була страшенно розлючена, однак не могла розповісти усім про цю правду. Жінка поділилася своїм відкриттям лише з найближчими людьми, а для її сім'ї та усіх решта Макс залишився "хорошим чоловіком". Приховувати цю правду було дуже боляче й іноді жінка шкодує, що дотрималася правила про те, щоб ніколи не говорити поганого про померлих.

Але, на щастя, через кілька років жінка знайшла справжнє кохання й одружилася вдруге.