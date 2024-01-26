Правильний темп має важливе значення для розвитку глибокого кохання та хорошого сексу. Бути на одній хвилі зі своїм партнером – це уникнути великої кількості непорозумінь.

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Що жінки кажуть про швидкий розвиток стосунків

"У мене немає терпіння, і якщо я відчуваю зв'язок з хлопцем, я хочу швидше зустрітися. Я не хочу витрачати надто багато часу на безглузді балачки".

"Занадто швидко означає швидше, ніж я хотіла б. Можливо, це занадто швидко стає фізичним для одного з партнерів".

"Я чекала на секс два тижні, тобто три побачення. Мене більше хвилює емоційна прив'язаність".

"Я надаю перевагу швидким зустрічам. Я, мабуть, одна з небагатьох жінок, які терпіти не можуть обмінюватися повідомленнями".

"Мені подобається знайомитися з хлопцем в живу у перший тиждень, коли я з ним спілкуюся".

"Немає такого поняття, як занадто рано. Тільки занадто пізно".

"Я зустрінуся якомога швидше, якщо хлопець мене зацікавив. Одного разу я пішла на побачення за годину після знайомства".

"Я рухаюся повільно, як равлик. Хлопець, з яким я зустрічаюся, рухається зі швидкістю блискавки. Однак він погодився дозволити мені задавати темп на моєму комфортному рівні, і з того часу він не прискорювався".

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"Я думаю, що це надто швидко, якщо: 1. Одна людина рухається швидше/повільніше, ніж інша, і обидва партнери не поділяють однакові почуття; 2. Ви берете на себе зобов'язання, не знаючи до кінця людину".

"Рухатися швидко – це не завжди погано. Ми з бойфрендом поїхали разом за кордон через 5 тижнів після знайомства, але ми все ще разом через 7 років".

"За 2 тижні ми майже жили разом, і ми все ще разом через 5 років".

Отож можна підсумувати, що не існує ідеального темпу для розвитку ваших стосунків. Хтось може зізнатися у кохані у перший місяць, а хтось – через рік. Якщо вам здається, що все рухається занадто швидко і ви не готові – будьте відвертими і розкажіть про все партнеру.