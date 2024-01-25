То чого не можна робити

З досвіду спілкування з парами психотерапевтка та викладачка Північно-східного університету (США) Емі Морін зрозуміла, що головне, чого не роблять емоційно стабільні та щасливі пари – не маніпулюють своїми емоціями.

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У здорових стосунках ви обоє можете виражати свої почуття, водночас поважаючи іншу людину. Але деякі люди використовують свої емоції, щоб маніпулювати ситуацією або конфліктом, іноді навіть не усвідомлюючи цього,

– сказала Морін.

Прочитайте ці твердження і з'ясуйте, чи притаманні вони вам.

Чи плакали ви під час розмови, щоб змусити партнера припинити говорити на важку тему?

Чи гнівалися під час розмови зі своїм партнером, бо хотіли, щоб він змінив свої погляди на ситуацію?

Чи намагалися ви використати почуття провини, щоб змусити свого партнера змінити свою поведінку?

Чи казали ви партнеру, що не можете обговорювати певні теми, що стосуються ваших стосунків, тому що це надто тривожно для вас?

Чи мовчали ви, коли були злі?

Чи казали партнеру, що надто слабкі, щоб впоратися з певними темами?

Якщо у вас було багато позитивних відповідей, це означає, що ви використовуєте емоції як зброю. Багато людей роблять так, бо це насправді працює. Ці стратегії можуть бути ефективним способом отримати те, що ви хочете. Однак насправді це дуже шкодить вашим стосунками.

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Як перестати використовувати емоції як зброю

Створіть емоційні правила для свого дому. Обговоріть з партнером, що б ви хотіли змінити. Наприклад: "Я помітив, що ми хлопаємо дверима в цьому будинку щоразу, коли сердимося. Цікаво, чи можемо ми знайти інший спосіб сказати, що ми засмучені, не будучи таким руйнівним?".

Поважайте почуття один одного. Якщо ваша розмова стає занадто бурхливою, то краще взяти паузу. Корисними будуть такі фрази до партнера:

"Це нормально бути злим, але це не нормально кричати на мене";

"Це нормально сумувати, але не нормально ігнорувати мене";

"Це нормально відчувати розчарування, але це не нормально обзивати мене".

То ж старайтеся контролювати свої емоції, а не маніпулювати ними іншою людиною.