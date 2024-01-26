Женщину мучила вина за семейные проблемы и смерть мужа

Женщина, которая анонимно поделилась своей историей, заметила, что она нетрадиционная вдова. Ей 29 лет и ее горе не связано с грустью и потерей. Она злая и разгневанная.

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В браке женщины с 30-летним Максом были проблемы. За 2 года семейной жизни они уже проходили терапию и женщина понимала, что еще один "шторм" их отношения просто не переживут. Но на развод жена так и не решилась, ведь ее муж утонул во время подводного плавания на День благодарения. Кстати, этим видом спорта Макс занимался профессионально и был одним из лучших в деле.

Молодая вдова горевала 6 недель, пока ее грусть не сменилась на другую эмоцию.

В конце брака тайны выплывают на поверхность, как бы сильно мы не хотели, чтобы они оставались скрытыми. В моем случае это заняло 6 недель. 6 недель чувства стыда, грусти и ответственности за смерть Макса. 6 недель размышлений, не поглотили ли его под водой наши семейные проблемы,

– сказала женщина.

Она чувствовала вину за то, что избежала адского развода, а Макс заплатил за это самую высокую цену.

Но все изменил один звонок друга: "А что, если бы я узнал что-то плохое о Максе. Ну очень плохое. Ты бы хотела знать?". Женщина без колебаний ответил да, а потом немедленно вырвала.

"Он встречался с другими весь период наших отношений"

Выяснилось, что Макс изменял любимой с момента первой встречи: когда они встречались, когда он сделал предложение, после свадьбы. Женщина днями сидела над телефоном и бумагами умершего мужа. Она пересмотрела тысячи фотографий и десятки электронных писем.

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Открытие каждой новой женщины заставляло меня тянуться к телефону, плакать и проклинать его имя моим друзьям. Моя жизнь была похожа на мыльную оперу: муж изменяет жене; умирает муж; жена вынуждена столкнуться с реальностью его многочисленных любовниц,

– рассказала женщина.

Она была очень разъярена, однако не могла рассказать всем об этой правде. Женщина поделилась своим открытием только с самыми близкими людьми, а для ее семьи и всех остальных Макс остался "хорошим человеком". Скрывать эту правду было очень больно и иногда женщина жалеет, что придерживалась правила о том, чтобы никогда не говорить плохого об умерших.

Но, к счастью, через несколько лет женщина нашла настоящую любовь и вышла замуж во второй раз.