Элис Мандри рассказала эту историю в своем тиктоке. Девушка сразу подчеркнула, что она довольно странная и поверить в нее сложно, но это правда.

Читайте также Невесты и их гости во время свадебного танца провалились в бездну: жуткие кадры

Родственная душа или сталкер: первые мысли девушки, когда увидела одинаковое тату

Элис планировала вечером пойти на рейв с подругой, но днем ей стало скучно, поэтому девушка решила набить тату. Она решила поискать вдохновение для картинки в интернете. Так Элис натолкнулась на слово promise, что в переводе с английского означает "обещание". Этот текст был близок для девушки и имел для нее особое значение. Поэтому Элис без колебаний решила набить это слово на пальце.

В тот же день уже после рейва Элис с подругой познакомились с двумя парнями, среди которых был и будущий бойфренд Элис – Морган. Парень и девушка договорились на следующий день пойти на свидание.



Элис и Моргана свела судьба / Фото из тиктока девушки

Когда парочка сидела за столиком, Элис заметила у парня пищевую пленку на пальце. Она решила спросить, что произошло, и Морган объяснил, что вчера сделал татуировку. Уже даже эта информация поразила девушку, ведь она тоже вчера набила тату.

Но когда парень снял пленку и показал, какое именно тату он набил, Элис не поверила своим глазам. На том же пальце, что у нее, у него было набито то же слово, тем же шрифтом. Сначала девушка даже боялась признаться Моргану, что у нее есть такая же татуировка.

Я боялась, что он подумает так же, как я: или это мой сталкер, или мы родственны душе. Я надеялась, что он не подумает, что я его преследователь. Я просто сказал, что не знаю, как тебе это сказать, но в принципе у нас одинаковая татуировка,

– рассказала Элис.

На следующий же день влюбленные поехали в Турцию

Пара просто сидела и смотрела друг на друга с мыслями: "Что происходит?" Они не могли понять, как набили одинакового тату в одинаковое время.

Рекомендуем Оба на протезах, но очень счастливы: невероятная история любви военного

"Что это за магия? У нас не было друг друга в социальных сетях. Он живет вдали от меня. Мы не знали друг друга", – подчеркнула девушка.

Но дальше было еще одно совпадение: Элис сказала, что имеет неделю отпуска и она хочет уехать на отдых. Выяснилось, что у Моргана тоже был отпуск. Пара решила учесть все намеки судьбы и на следующий же день вместе поехала в Турцию.