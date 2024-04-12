Д'Маріт "Менні" Калбрет засуджений до довічного ув'язнення після пограбування, яке завершилося вбивством. Хлопець не має права вийти достроково. Водночас Монтреанна вірить, що одного дня він буде на волі.

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У майбутньому багато чого чекає на нас. Він повернеться додому, я в цьому впевнена,

– наголосила Монтреанна.

Як почалася історія закоханих

Монтреанна поділилася, що їхня історія почалася ще у старшій школі. Тоді дівчина вважала себе лесбійкою. Д'Маріт "Менні" Калбрет знав, що Монтреанні подобаються дівчата й не бачив у цьому жодної проблеми для їхніх стосунків.

"Він знав, що мені подобаються жінки, тому сказав: "Ти можеш зустрічатися з жінками, я не проти. Просто дай мені знати". Він сказав мені, що це нормально. Так у мене з'явилася маленька подружка – просто хтось, з ким я пустувала", – поділилася Монтреанні.

Згодом молоді люди розійшлися. Спілкування поновилося, коли Д'Маріта "Менні" Калбрета ув'язнили. Монтреанні сама попросила його зателефонувати їй. Коли це сталося, дівчина відчула, що у неї в животі ожили метелики.

Згодом Д'Маріт "Менні" Калбрет їй освідчився. Монтреанні зауважила, що це був дуже складний день для неї. Дівчина зізнається, що їй навіть зараз надходять чимало хейтових коментарів у соцмережах. Однак Монтреанні вірить в своє щасливе майбутнє у шлюбі.