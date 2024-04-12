Д'Марит "Мэнни" Калбрет приговорен к пожизненному заключению после ограбления, которое завершилось убийством. Парень не имеет права выйти досрочно. В то же время Монтреанна верит, что однажды он будет на свободе.

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В будущем многое ждет нас. Он вернется домой, я в этом уверена,

– подчеркнула Монтреанна.

Как началась история влюбленных

Монтреанна поделилась, что их история началась еще в старшей школе. Тогда девушка считала себя лесбиянкой. Д'Марит "Мэнни" Калбрет знал, что Монтреанне нравятся девушки и не видел в этом никакой проблемы для их отношений.

"Он знал, что мне нравятся женщины, поэтому сказал: "Ты можешь встречаться с женщинами, я не против. Просто дай мне знать". Он сказал мне, что это нормально. Так у меня появилась маленькая подружка – просто кто-то, с кем я дурачилась", – поделилась Монтреанни.

Со временем молодые люди разошлись. Общение возобновилось, когда Д'Марита "Мэнни" Калбрета посадили в тюрьму. Монтреанни сама попросила его позвонить ей. Когда это произошло, девушка почувствовала, что у нее в животе ожили бабочки.

Впоследствии Д'Марит "Мэнни" Калбрет ей сделал предложение. Монтреанни заметила, что это был очень сложный день для нее. Девушка признается, что ей даже сейчас поступают немало хейтовых комментариев в соцсетях. Однако Монтреанни верит в свое счастливое будущее в браке.