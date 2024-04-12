Мужчина притворялся, что пьет яд

Мелоди и ее муж – пилот Военно-воздушных сил США – Роби Джонсон находились в процессе развода. Однако мирно расходиться женщина не захотела и начала подливать отбеливатель и хлор в кофе мужа.

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Эта история случилась еще прошлым летом. Роби начал чувствовать странный вкус в привычном кофе и удивился. Через 2 недели он решил узнать причину странного вкуса кофе и купить тестовый набор для бассейнов. Мужчина не ожидал увидеть в напитке повышенный уровень хлора.

Чтобы убедиться в своих худших подозрениях, Роби тайно поставил скрытую камеру в доме. На видео мужчина увидел, как жена льет какое-то вещество в его напиток.

По словам истца, жена знала о том, что он подготовит кофеварку еще с ночи, чтобы утром только включить ее и приготовить кофе. Когда он узнал о попытках отравления, то начал только имитировать, что пьет напиток,

– говорится в документах суда.

Собрав достаточное количество доказательств, пилот пошел в суд. Он подозревал, что жена пытается убить его, чтобы получить выплаты вдовы военнослужащего и недвижимость на Филиппинах.

В суде Мелоди пошла на сделку со следствием и призналась, что действительно хотела убить мужа. Ей грозит до 2 лет заключения, однако есть вероятность, что женщину освободят, потому что минимальный срок по статьям, которые ей инкриминируют, составляет 4 месяца. Она уже отбыла их в заключении во время расследования.