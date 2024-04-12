Чоловік вдавав, що п'є отруту

Мелоді та її чоловік – пілот Військово-повітряних сил США – Робі Джонсон перебували у процесі розлучення. Однак мирно розходитися жінка не захотіла й почала підливати відбілювач та хлор у каву чоловіка.

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Ця історія трапилася ще минулого літа. Робі почав відчувати дивний смак у звичній каві й здивувався. Через 2 тижні він вирішив дізнатися причину дивного смаку кави і купити тестовий набір для басейнів. Чоловік не очікував побачити у напої підвищений рівень хлору.

Аби впевнитися у своїх найгірших підозрах, Робі таємно поставив приховану камеру у будинку. На відео чоловік побачив, як дружина ллє якусь речовину у його напій.

За словами позивача, дружина знала про те, що він підготує кавоварку ще з ночі, щоб вранці лише увімкнути її й приготувати каву. Коли він дізнався про спроби отруєння, то почав тільки імітувати, що п'є напій,

– мовиться у документах суду.

Зібравши достатню кількість доказів, пілот пішов до суду. Він підозрював, що дружина намагається вбити його, щоб отримати виплати вдови військовослужбовця і нерухомість на Філіппінах.

У суді Мелоді пішла на угоду зі слідством й зізналася, що дійсно хотіла вбити чоловіка. Їй загрожує до 2 років ув'язнення, проте є ймовірність, що жінку звільнять, бо мінімальний термін за статтями, які їй інкримінують, становить 4 місяці. Вона вже відбула їх в ув'язненні під час розслідування.