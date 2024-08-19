Роман подруги і сина

Своєю історією жінка поділилася анонімно, то ж назвемо її Аманда. Аманда і Клер були найкращими подругами близько 2,5 року.

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Днями 28-річна Клер зателефонувала Аманді і зізналася, що займалася сексом з її 23-річним сином. Жінка не стільки була обурена через різницю у віці між подругою та сином, скільки через зраду.

Протягом останніх кількох місяців я допомагала подрузі з їжею для неї та її кота, оскільки вона не мала роботи та була в депресії. Зараз у неї є робота, і лише пару тижнів тому вона казала мені, що цінує нашу дружбу та дуже вдячна за те, що я з'явилася в її житті і так багато для неї зробила. Вона вже спала з моїм сином на той момент,

– сказала Аманда.

Жінка обурена поведінкою подруги і вважає, що у неї "нема моралі". Аманда розповіла, що у її сина є дівчина, а Клер про це знала. Син, мовляв, перепросив у мами за інтрижку з її подругою. Аманда зобов'язала його розповісти про все партнерці.

Натомість Клер вона усюди заблокувала й вирішила перестати з нею спілкуватися.

Водночас користувачі мережі зауважили, що у цій ситуації винна не лише Клер, а й син Аманди, адже саме він зраджував свою дівчину.