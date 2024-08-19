Роман подруги и сына

Своей историей женщина поделилась анонимно, поэтому назовем ее Аманда. Аманда и Клэр были лучшими подругами около 2,5 лет.

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На днях 28-летняя Клэр позвонила Аманде и призналась, что занималась сексом с ее 23-летним сыном. Женщина не столько была возмущена из-за разницы в возрасте между подругой и сыном, сколько из-за измены.

В течение последних нескольких месяцев я помогала подруге с едой для нее и ее кота, поскольку она не имела работы и была в депрессии. Сейчас у нее есть работа, и всего пару недель назад она говорила мне, что ценит нашу дружбу и очень благодарна за то, что я появилась в ее жизни и так много для нее сделала. Она уже спала с моим сыном на тот момент,

– сказала Аманда.

Женщина возмущена поведением подруги и считает, что у нее "нет морали". Аманда рассказала, что у ее сына есть девушка, и Клэр об этом знала. Сын, мол, извинился у мамы за интрижку с ее подругой. Аманда обязала его рассказать обо всем партнерше.

Зато Клэр она всюду заблокировала и решила перестать с ней общаться.

В то же время пользователи сети отметили, что в этой ситуации виновата не только Клэр, но и сын Аманды, ведь именно он изменял своей девушке.