Помста за розрив

14 серпня Вероніка та її партнер їхали на сеанс парної психотерапії. Закохані були разом близько року, але їхні стосунки дали тріщину. Пара намагалася врятувати їх разом зі спеціалістом.

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Та в той день бойфренд вже не хотів їхати до психотерапевта. Він оголосив Вероніці, що хоче завершити їхні стосунки й попросив відвезти його додому. Жінка раптово зупинила свій автомобіль і сказала, аби чоловік негайно з нього вийшов.

Свідки розповіли, що поки хлопець обходив авто Вероніки, щоб зайти на тротуар, дівчина рушила вперед. Вона намагалася переїхати вже колишнього бойфренда. Хлопець перекотився через капот автомобіля і так сильно вдарився у лобове скло, що розбив його. Під час удару постраждалий поранив правий лікоть.

Обвинувачена визнала, що, від'їжджаючи, вона зачепила жертву своїм автомобілем. Обвинувачена сказала, що загальмувала і зупинилася, щоб зателефонувати в поліцію,

– повідомили правоохоронці.

Вже у поліцейському відділку Вероніка сказала, що хлопець нібито спеціально розбив лобове скло, вдаривши по ньому з усієї сили. Однак жінку заарештували за напад другого ступеня, злочинне керування транспортним засобом, нанесення тілесних ушкоджень, грубу недбалість і домашнє насильство. Зараз вона перебуває під вартою.