Підліток побився об заклад і виграв

Зараз Броді і Саванні 25 та 24 роки відповідно. Кілька місяців тому закохані одружилися й виховують однорічну доньку.

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Та познайомилося майбутнє подружжя на силових тренуваннях у старшій школі у 2016 році. Броді одразу помітив Саванну, яка активно вболівала за його команду. Якось він кинув у дівчину м'яч, на якому написав: "Ти щойно впіймала побачення дорогою додому". То ж дівчина не заперечила, коли хлопець провів її додому.

15-річному Броді дуже сподобалася Саванна. Якось, коли дівчина тренувалася, а хлопець сидів разом з подругою у залі, то сказав на відео: "Я одружуся з Саванною. Ставлю на це 10 баксів". А після того він потис подрузі руку.

Вам по 15 років, ви не одружитеся. Такого не буває,

– відповіла подруга.

Відео виявилося пророчим і через 8 років пара одружилася. Подруга Броді весь цей час зберігала відео, то ж на весіллі його показали усім. Саванна була вражена.

Згодом наречені поділилася роликом у тіктоці й отримали тонну позитивних коментарів і лайків. Усі захоплювалися їхньою історією кохання.

Дивіться відео про те, як підліткове кохання переросло в сім'ю:

Я, чесно кажучи, почуваюся благословенною. Я щодня дякую Богу за те, що він ввів цього чоловіка в моє життя. Дякую за любов і турботу, які він проявляє до мене. Ми прожили це разом, коли нам було 15 і 16 років, і цього року буде 24 і 25,

– сказала Саванна.

До речі, подруга, яка зняла Броді на відео, не змогла приїхати на весілля. Однак вона надіслала молодятам 10 доларів поштою. Броді і Саванна поклали їх у рамку.