Гості не оцінили план наречених

Молодята хотіли одружитися в Нью-Йорку, а там, як відомо, ціни у ресторанах – величезні. Крім того, вони запросили аж 350 гостей.

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Нова та Рімо підрахували, що їм доведеться витратити 150 тисяч доларів лише на приміщення для святкування. То ж наречені придумали вихід – зробити вхід на весілля платним. Вони повідомили гостям, що за участь у весіллі потрібно заплатити 333 долари за одну особу. У подарунок Нова та Ріма організували для гостей екскурсію містом на двоповерховому автобусі.

Однак "геніальний план" наречених не викликав захоплення у гостей. Родичі та друзі обурилися таким правилом молодят і відмовилися приходити на весілля. З 350 запрошених гостей на святкуванні були лише 60.

Дивіться відео про нестандартне весілля у Нью-Йорку:

Думки користувачів мережі у коментарях розділилися. Хтось писав, що люді, які по-справжньому люблять наречених і хочуть бути з ними в цей особливий день, заплатять за вхід. Водночас інші називали молодят "скнарами" та "шахраями".