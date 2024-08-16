Гости не оценили план молодоженов

Молодожены хотели пожениться в Нью-Йорке, а там, как известно, цены в ресторанах – огромные. Кроме того, они пригласили аж 350 гостей.

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Нова и Римо подсчитали, что им придется потратить 150 тысяч долларов только на помещение для празднования. Поэтому молодожены придумали выход – сделать вход на свадьбу платным. Они сообщили гостям, что за участие в свадьбе нужно заплатить 333 доллара за одного человека. В подарок Нова и Рима организовали для гостей экскурсию по городу на двухэтажном автобусе.

Однако "гениальный план" молодоженов не вызвал восторга у гостей. Родственники и друзья возмутились таким правилом молодоженов и отказались приходить на свадьбу. Из 350 приглашенных гостей на праздновании были только 60.

Смотрите видео о нестандартной свадьбе в Нью-Йорке:

Мнения пользователей сети в комментариях разделились. Кто-то писал, что люди, которые по-настоящему любят жениха и невесту и хотят быть с ними в этот особый день, заплатят за вход. В то же время другие называли молодоженов "жлобами" и "мошенниками".