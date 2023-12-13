Саманта Грей викладає психологію в Університеті Індіанаполіса. За іронією долі, вона розповідала своїм студентам про те, що не потрібно використовувати технології для відстежування місця перебування свого партнера через недовіру. Тоді професорка ще не знала, що невдовзі сама почне стеження.

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Запит в гуглі відкрив всі таємниці

Відкриття почалося з того, що чоловік Саманти розповів їй про красиву церкву, яку він відвідує під час робочих поїздок у Північну Кароліну. Чоловік надіслав дружині фотографію співачок на сцені та сказав ім'я однієї з них, щоб Саманта могла знайти її в інтернеті та послухати її пісні.

Мій чоловік, який сказав мені, що відвідував церкву з товаришем по роботі, пояснив, що йому так сподобалося служіння, що він хотів поділитися зі мною цим досвідом,

– розповіла професорка.

Коли дружина вирішила знайти цю церкву та співачку в гуглі, то пошук показав їй, що храм насправді розташований у Ноксвіллі, що в штаті Теннессі. У той момент Саманта відчула, що щось тут не так. Вона вирішила переглянути архівні відеозаписи служби і зрештою побачила на них свого чоловіка. От тільки був він не з другом, а тримав під руку невідому жінку.

"Я була настільки приголомшена. Моє тіло стало повністю нерухомим, і я затамувала подих. Здавалося, ніби світ розвалиться, якщо я видихну", – поділилася відчуттями Саманта.

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Чоловік проводив Різдво з сім'єю коханки

Однак вона вирішила не влаштовувати сцени, а спершу провести розслідування. Рахунками у їхній сім'ї завжди займався чоловік, то ж Саманта зрозуміла, що настав час самій у них покопирсатися. З'ясувалося, що коханий відкрив кілька кредитних карток на її ім'я. На цих рахунках були записи про вечері у ресторанах, концерти та купівлі у магазинах за межами їхнього штату.

Саманта навіть знайшла лист з подякою від жінки з Теннессі за те, що чоловік провів Різдво з її сім'єю. Це особливо ранило серце Саманти, адже коханий пропускав сімейні свята через нібито робочі поїздки. Він залишав дружину зі своїми доньками, які були нерідними Саманті, а сам їхав на свята до чужої сім'ї.

Він запевняв мене, що працює, аби вирішити наші фінансові труднощі. Він хотів, щоб я бачив у ньому люблячого, відданого сім'янина, який дбає про свої обов'язки,

– розповіла жінка.

Саманта знайшла квитанції про те, що чоловік купував подарунки доньці та батькам своєї коханки. Натомість він нічого не купив для своїх доньок, яких я Саманта повезла до своєї родини в Чикаго.

Назвав дитину від іншої жінки іменем, яке обрала дружина

Далі – було ще гірше. Саманта знайшла безліч листувань у телефоні чоловіка. Там були і повідомлення сексуального характеру, і відверті розмови. З'ясувалося, що за 13 років шлюбу у чоловіка було щонайменш 15 коханок. Деякі знали про те, що він був одружений, адже чоловік навіть розповідав їм про безпліддя своєї дружини.

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Аби на 100% переконатися у цій жахливій інформації, Саманта здійснила кілька поїздок за межі штату і таки побачила свого чоловіка з іншою. Коли вона вирішила подати документи на розлучення, чоловік все заперечував і казав, що їхні стосунки ще покращаться. Однак ще до завершення процесу, жінка, з якою зраджував чоловік, завагітніла.

Найбільше Саманту обурило те, що її колишній коханий назвав свою дитину іменем, яке було у списку дитячих імен, що вони колись разом складали для своєї майбутньої дитини.

Саманта дуже важко пережила це розлучення. Однак вже минуло 4 роки, і вона знайшла нове кохання. Зараз жінка намагається справитися з недовірою до людей.