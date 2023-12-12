Психотерапевтка Еймі Гартштайн розповіла, як діяти, якщо ви помітили, що з вашим партнером фліртують. Насправді тут дуже важливо зрозуміти, чи відповідає ваша кохана людина взаємність тому, хто з нею фліртує.

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Дивитися, як хтось фліртує з вашим партнером – неприємно. Однак не завжди ви можете на це вплинути, адже деякі люди просто так комунікують. Психотерапевтка порадила 3 шляхи для вирішення цієї ситуації.

Відпустіть ситуацію

Якщо з вашою коханою людиною фліртує чужа людина, яка не має ніякого впливу на ваше життя, і якщо цей флірт "м'який", то таку ситуацію краще просто відпустити.

Той факт, що флірт відбувається перед вами, свідчить про те, що він не обов'язково пов'язаний з підозрілими мотивами. Якщо це м'який, веселий флірт, я б дала цьому спокій і навіть використала як хороший показник того, що мій партнер привабливий для інших людей,

– пояснила Гарштайн.

Іноді, коли ми розуміємо, що наш партнер є привабним для інших людей, це робить його ще сексуальнішим перед нами.

Попросіть партнера втрутитися

Проблемним може бути флірт від тієї людини, яку ви часто бачите. В ідеалі ваш партнер мав би це якось зупинити – сказати, що він перебуває у стосунках або долучити до розмови вас. Якщо партнер не розуміє, що така поведінка робить вам боляче, то скажіть йому про це прямо. Він повинен одразу придушити цей флірт, змінивши тему.

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Самостійно з'ясуйте ситуацію з цією людиною

Гарштайн вважає, що у крайніх випадках вам таки варто поговорити безпосередньо з людиною, яка фліртує з вашим партнером. Так, це неприємно. Тому для початку ви можете просто долучитися до розмови і своїм поглядом або словами нагадати цій людині, що зараз вона спілкується з вашим партнером. Якщо це не допоможе, тоді вихід один – поговорити напряму. Скажіть, що така комунікація викликає у вас дискомфорт і попросіть припинити флірт.

Важливо! Партнер не винен, якщо з ним хтось фліртує. Однак якщо він підтримує бесіду фліртом, то тут вже варто занепокоїтися і поговорити з ним про це.