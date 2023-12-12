Психотерапевт Эйми Хартштайн рассказала, как поступать, если вы заметили, что с вашим партнером флиртуют. На самом деле здесь очень важно понять, отвечает ли ваш любимый человек взаимность тому, кто с ним флиртует.

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Смотреть, как кто-то флиртует с вашим партнером – неприятно. Однако не всегда вы можете повлиять на это, ведь некоторые люди просто так коммуницыруют. Психотерапевт посоветовала 3 пути для разрешения этой ситуации.

Отпустите ситуацию

Если с вашим любимым человеком флиртует чужой человек, не имеющий никакого влияния на вашу жизнь, и если этот флирт "мягкий", то такую ситуацию лучше просто отпустить.

Тот факт, что флирт происходит перед вами, свидетельствует о том, что он не обязательно связан с подозрительными мотивами. Если это мягкий, веселый флирт, я бы оставила это в покое и даже использовала как хороший показатель того, что мой партнер привлекателен для других людей,

– объяснила Харштайн.

Иногда, когда мы понимаем, что наш партнер привлекателен для других людей, это делает его еще более сексуальным перед нами.

Попросите партнера вмешаться

Проблемным может быть флирт от того человека, которого вы часто видите. В идеале ваш партнер должен это как-то остановить – сказать, что он находится в отношениях или приобщить к разговору вас. Если партнер не понимает, что такое поведение делает вам больно, скажите ему об этом прямо. Он должен сразу подавить этот флирт, сменив тему.

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Самостоятельно выясните ситуацию с этим человеком

Харштайн считает, что в крайних случаях вам следует поговорить непосредственно с человеком, который флиртует с вашим партнером. Да, это неприятно. Поэтому для начала вы можете просто приобщиться к разговору и своим взглядом или словами напомнить этому человеку, что сейчас он общается с вашим партнером. Если это не поможет, тогда выход один – поговорить напрямую. Скажите, что такая коммуникация вызывает у вас дискомфорт и попросите прекратить флирт.

Важно! Партнер не виноват, если с ним кто-то флиртует. Однако если он поддерживает беседу флиртом, то здесь уже следует обеспокоиться и поговорить с ним об этом.