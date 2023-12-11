Але іноді моменти, коли між вами вібрує повітря, й здається, що вибухають феєрверки (єдині дозволені в Україні) – вкрай необхідні. Вони можуть перезавантажити ваш день та навіть вашу історію кохання.

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Дотики

Одна з мов любові. Чудовий спосіб підвищити рівень "хімії" між вами. Кохану людину можна обійняти, помасажувати їй плечі, запустити руки у волосся або обвити стегнами.



Зоровий контакт

Не дарма кажуть, що очі – дзеркало душі. Коли ви зустрічаєтеся поглядами, без слів можна сказати будь-що, навіть найособливіше. "Я тебе кохаю". "Будь зі мною тут і зараз". "Будь зі мною завжди".



Поцілунки

Здавалося б, банально. Однак поцілунок з коханою людиною може "наелектризувати" вас на весь день. Окрім того, щоб зробити момент справді особливим, можете увімкнути музику й вимкнути світло (якщо пора доби дозволяє).

Окрім того, звичайно ж, варто створювати свої маленькі ритуали, які підіймуть настрій та посилять пристрасть. Головне – не забувати, що кожна історія – унікальна. А ваша – найважливіша.