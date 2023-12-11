Но иногда моменты, когда между вами вибрирует воздух, и кажется, что взрываются фейерверки (единственные разрешенные в Украине) – крайне необходимы. Они могут перезагрузить ваш день и даже вашу историю любви.

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Прикосновения

Один из языков любви. Прекрасный способ повысить уровень "химии" между вами. Любимого человека можно обнять, помассировать ему плечи, запустить руки в волосы или обвить бедрами.



Зрительный контакт

Не зря говорят, что глаза – зеркало души. Когда вы встречаетесь взглядами, без слов можно сказать что угодно, даже самое особенное. "Я тебя люблю". "Будь со мной здесь и сейчас". "Будь со мной всегда".



Поцелуи

Казалось бы, банально. Однако поцелуй с любимым человеком может "наэлектризовать" вас на весь день. Кроме того, чтобы сделать момент действительно особенным, можете включить музыку и выключить свет (если время суток позволяет).

Кроме того, конечно, следует создавать свои маленькие ритуалы, которые поднимут настроение и усилят страсть. Главное – не забывать, что каждая история – уникальна. А ваша – самая важная.