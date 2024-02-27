На заміну стриманості приходить розкіш

Нова зачіска кардинально відрізняється від того, що було актуально у 2023 році. Низький залакований пучок вже втрачає свою актуальність.

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У 2024 році популярною зачіскою стане високий пучок. Та є одна важлива деталь – він має видаватися неохайним. Цей безладний вузол, натхненний естетикою 90-х років, має невимушений і романтичний вигляд, але він також веселий і грайливий.



Найактуальніша весільна зачіска 2024 / Фото Бена Сміта

Ця зачіска є відходом від більш структурованих, витончених стилів – зачесаного пучка і голлівудської хвилі, – які раніше були популярними у весільному стилі. Така цікава зміна говорить про те, що "тиха розкіш" змінюється на "гучну розкіш" навіть у весільній сфері.

Навіть якщо він "безладний", він не розпатланий. Це зроблено навмисно, що робить його елегантним і веселим – це ціла атмосфера. Він захопить весілля, тому що він легкий, сучасний і стильний. Таке відчуття, що ти не надто стараєшся, і це свого роду девіз цього року: легко, без зусиль і стильно,

– пояснила стилістка по зачісках Леона Вілсон.

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Не тільки красиво, а й зручно

Цей кучерявий пучок не лише стильний, а й дуже зручний. По-перше, вам не буде жарко під час танців, адже волосся високо підняте, а, по друге, – навіть якщо зачіска трішки розплететься, не потрібно буде її виправляти, адже загалом пучок має розтріпаний стиль.

Перед весіллям радимо обов'язково сходити на пробну зачіску до свого майстра, щоб пересвідчитися, чи пасуватиме вона вам. Крім того, вдома приміряйте весільну сукню, щоб побачити повний весільний образ.

До речі, якщо ви переймаєтеся, що таку зачіску неможливо зробити на вашому тонкому волоссі, то маємо гарну новину – майстер зможе додати пишноти завдяки накладному волоссю.