Журналіст Бреннан Доерті розповів, що минулої весни освідчився на пляжі своїй коханій. Він одягнув їй на палець каблучку, а дівчина у відповідь зробила те саме.

Зверніть увагу "Поверни нирку": під час розлучення чоловік зажадав від дружини внутрішній орган

Доерті зауважив, що каблучка виключно для жінки є традиційною ознакою, що чоловік "взяв" її за дружину. Водночас шлюб – рівноправне партнерство. Тому буде справедливим, якщо заручальні каблучки носитимуть двоє.

Чоловічі заручальні каблучки укріплюються у культурі

Журналіст наголошує, що у деяких країнах світу чоловічі заручальні каблучки – вже звична практика. Після весілля їх носять як обручки. Зокрема, мовиться про Чилі, Швецію та Бразилію. Чимало світових брендів вже представили свої колекції заручальних каблучок для чоловіків. Зокрема, мовиться про Tiffany & Co та Eternate.

Ювеліри зауважують, що це років 7 тому попит на чоловічі каблучки для заручин дорівнював нулю. Водночас все більше чоловіків купують їх для себе. У Grown Brilliance навіть заявили, що попит на чоловічі обручки зростає швидше, аніж на жіночі. Приклад подають й зірки. Наприклад, заручальну каблучку носив Бруклін Бекхем – чоловік Ніколи Пельтц.