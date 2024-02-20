Журналист Бреннан Доэрти рассказал, что прошлой весной сделал предложение на пляже своей возлюбленной. Он надел ей на палец кольцо, а девушка в ответ сделала то же самое.

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Доэрти заметил, что кольцо исключительно для женщины является традиционным признаком, что мужчина "взял" ее за жену. В то же время брак – равноправное партнерство. Поэтому будет справедливым, если помолвочные кольца будут носить двое.

Мужские помолвочные кольца укрепляются в культуре

Журналист отмечает, что в некоторых странах мира мужские помолвочные кольца – уже привычная практика. После свадьбы их носят как обручальные кольца. В частности, говорится о Чили, Швеции и Бразилии. Немало мировых брендов уже представили свои коллекции помолвочных колец для мужчин. В частности, говорится о Tiffany & Co и Eternate.

Ювелиры отмечают, что это лет 7 назад спрос на мужские помолвочные кольца равнялся нулю. В то же время все больше мужчин покупают их для себя. В Grown Brilliance даже заявили, что спрос на мужские кольца растет быстрее, чем на женские. Пример подают и звезды. Например, помолвночное кольцо носил Бруклин Бекхэм – муж Николы Пельтц.