По словам Ричарда, когда он решил пожертвовать почку, у пары уже были проблемы. В то же время мужчина решил сначала спасти жену, а уже тогда – реанимировать их брак.

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Операция прошла успешно. В то же время реализовать свой план Ричарду не удалось. Через четыре года после трансплантации Доунелл подала на развод. К тому времени у пары уже было трое детей.

Удастся ли Ричарду вернуть почку

Когда Доунелл решила завершить отношения, Ричард захотел вернуть свою почку обратно или же получить компенсацию в размере 1,5 миллиона долларов. Конечно же, суд не удовлетворил иск. Медики сошлись во мнении, что операция по удалению почки могла бы убить Доунелл. По самому "позитивному" сценарию, женщина была бы вынуждена всю жизнь находиться на диализе.

Теперь это ее почка, и ее удаление означало бы, что ей придется перейти на диализ или это совсем убьет ее,

– отметил медик Роберт Витч.

Кроме того, в суде отметили, что попытка Ричарда добиться денежной компенсации может быть причиной для открытия уголовного дела.