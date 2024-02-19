Ежегодно 14 февраля Диана находит на пороге букет цветов. Больше всего женщина любит красные розы, а любимыми цветами Джона были белые лилии. Поэтому флорист мастерски сочетает их в композицию.

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Романтические детали

Предчувствуя, что скоро уйдет из жизни, Джон договорился о доставке цветов для Дианы. Букеты от любимого женщина будет получать в День Святого Валентина на протяжении всей жизни.

Моя мама любит красные розы, а мой отец любил белые лилии. Это сочетание лучшего из них обоих в романтическом букете,

– рассказала дочь пары.

Диана очень счастлива получить букет от любимого. Это – напоминание, что их любовь – гораздо сильнее, чем смерть.

Детали о жизни пары

Диана родилась в Онтарио. В то же время впоследствии переехала в Канаду. Там и произошла судьбоносная встреча. Диану и Джона познакомил ее кузен. Женщина признается, что влюбилась мгновенно. Джон был просто очаровательным. Он излучал просто фантастическую харизму.

Вскоре Джон сделал предложение, и Диана ответила "да". На свадьбу они пригласили около 200 близких и родных. Счастливая история пары продолжалась вплоть до смерти Джона в 2017 году.