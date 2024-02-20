За словами Річарда, коли він вирішив пожертвувати нирку, у пари вже були проблеми. Водночас чоловік вирішив спершу врятувати дружину, а вже тоді – реанімувати їхній шлюб.

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Операція минула успішно. Водночас реалізувати свій план Річарду не вдалося. Через чотири роки після трансплантації Доунелл подала на розлучення. На той час у пари вже було троє дітей.

Чи вдасться Річарду повернути нирку

Коли Доунелл вирішила завершити стосунки, Річард захотів повернути свою нирку назад або ж отримати компенсацію у розмірі 1,5 мільйона доларів. Звичайно ж, суд не задовольнив позов. Медики зійшлися на думці, що операція з видалення нирки могла б вбити Доунелл. За "найпозитивнішим" сценарієм, жінка була б змушена все життя перебувати на діалізі.

Тепер це її нирка, і її видалення означало б, що їй доведеться перейти на діаліз або це зовсім уб'є її,

– наголосив медик Роберт Вітч.

Окрім того, у суді наголосили, що спроба Річарда домогтися грошової компенсації може бути причиною для відкриття кримінальної справи.